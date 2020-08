07.08.2020, 13:19 Uhr

Zweite Bundesliga: Spielplan für Würzburger Kickers steht fest

Die Würzburger Kickers starten am Wochenende vom 19. bis 21. September mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Spielzeit. Das geht aus dem Spielplan für die Zweitliga-Saison 2020/21 hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde.