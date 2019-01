In Neukirchen, westlich von Triftern, ist am frühen Morgen ein zweistöckiges Wohn- und Geschäftshaus in Flammen aufgegangen. Die Polizei Niederbayern teilt mit, dass das Feuer bis in den Dachstuhl gelangte. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort.

Das Feuer war kurz nach vier Uhr entdeckt worden. Mehr ist aktuell noch nicht bekannt.