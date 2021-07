Zweijähriger stürzt vier Meter tief – Intensivstation

Ein Zweijähriger ist am Samstagabend in Bamberg gegen 21.30 Uhr aus einem Fenster im zweiten Stock geklettert und dabei rund vier Meter in die Tiefe gefallen. Nach dem Sturz in der Kloster-Banz-Straße wurde das Kleinkind in die Kinderklinik eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Kleinkind außer Lebensgefahr

Nach Angaben der Polizei muss der Bub wohl mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Fünf Tipps zur Verhinderung von Fensterstürzen

Studien zufolge erleiden pro Jahr etwa 125.000 Kinder unter fünf Jahren in Deutschland einen Sturzunfall, der ärztlich behandelt werden muss. Der Verein Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder widmet sich ausschließlich der Prävention von Kinderunfällen zu Hause und in der Freizeit und hat fünf Tipps zur Sicherung von Fenstern und Balkonen veröffentlicht, um Kinderunfälle zu verhindern: