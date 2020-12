Zweijähriger sperrt Mutter versehentlich auf dem Balkon aus

In der Nacht zum Mittwoch musste eine Münchnerin in der Winterkälte einige Zeit auf ihrem Balkon ausharren, weil sie nicht mehr in ihre Wohnung konnte. Die Frau hatte ihren zweieinhalbjährigen Sohn ins Bett gebracht. Gegen halb elf Uhr nachts stellte sie sich auf den Balkon ihrer Wohnung im 3. Stock, um zu telefonieren. Was sie nicht merkte: Ihr Sohn war wieder wach geworden.

Bub sperrt Balkontür zu

Der Bub wollte zu seiner Mutter, doch anstatt die Tür zu öffnen, verschloss er sie versehentlich. Allerdings schaffte er es nicht allein, die Tür auch wieder zu öffnen. So blieb der Frau nichts anderes übrig, als mit dem Telefon, das sie mit nach draußen genommen hatte, die Feuerwehr zu rufen. Doch die kam nicht so leicht in ihre Wohnung.

Auch Wohnungstür war nicht zu öffnen

Der Zweijährige konnte den Feuerwehrleuten auch die Wohnungstür nicht öffnen, denn von innen steckte der Wohnungsschlüssel. So blieb den Einsatzkräften nichts anderes übrig, als die Tür aufzubrechen. Die Befreiung der Mutter ging dann problemlos, berichtet die Feuerwehr. Nachdem Mutter und Sohn wieder beruhigt waren und ein neues Schloss eingebaut war, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.