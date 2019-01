Zweifel: Wahlversprechen von Schwarz-Orange finanzierbar?

Die Augsburger Allgemeine zitiert heute ein nicht genanntes Kabinettsmitglied mit den Worten "Die haben sich völlig verkalkuliert." Von Ministerpräsident Markus Söder heißt es dagegen, er sei "guter Dinge". Teuer sind vor allem die Familienleistungen und hier die Zuschüsse für Kinderbetreuung und Kinderkrippen, was vor allem ein Wunsch der Freien Wähler gewesen war.

Zuschuss für Kinderbetreuung kostet mehr als 200 Millionen

So gibt es seit 1. Januar 100 Euro Zuschuss pro Monat für jedes Kindergartenkind. Die meisten Plätze sind damit im Flächenland Bayern weitgehend kostenfrei. Ab 2020 soll auch die Betreuung in Kinderkrippen mit 100 Euro pro Monat und Kind gefördert werden. Das bedeutet für den Haushalt geschätzte Mehrkosten von 210 Millionen Euro in diesem Jahr. 2020 sollen die Mehrkosten auf 290 Millionen steigen. Vom bayerischen Finanzministerium gibt es bislang keine Aussagen. Eine Sprecherin der Staatskanzlei verwies auf den geltenden Koalitionsvertrag und das darin formulierte Gebot, auch weiterhin einen "Premiumhaushalt" vorzulegen. Das bedeute, dass auch weiterhin keine neuen Schulden aufgenommen würden und bestehende Schulden abgebaut werden sollen.

Söder warnt vor schwierigen wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Spekulationen, ob alle Wunschprojekte der CSU-Freie-Wähler-Koalition realisierbar sind, könnten auch mit Signalen zusammenhängen, dass sich die Konjunktur eintrüben und damit auch die Steuereinnahmen nicht mehr im bisherigen Umfang fließen könnten. So hatte Ministerpräsident Markus Söder letzte Woche bei der Klausur der CSU-Bundestagsgruppe in Kloster Seeon deutlich gemacht, dass sich die CSU wieder stärker um Wirtschaftspolitik und die Senkung der Unternehmenssteuern kümmern müsse.

Entscheidung über Haushalt fällt bei Kabinettsklausur Ende Januar

Wie viel Geld den einzelnen Ministerien zur Verfügung steht, soll nun bei einer Klausur des bayerischen Kabinetts am 24. und 25. Januar in St. Quirin am Tegernsee besprochen werden.

Bis dahin führen der Finanzminister und die Chefs der anderen Ressorts die sogenannten Chefgespräche. Möglicherweise aber spielt die Frage, wie viel Geld zur Verfügung steht und welche Vorhaben Priorität haben sollen, auch schon bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion eine Rolle, die nächste Woche in Kloster Banz zusammenkommt.

Opposition kritisiert Ausgabenpolitik der Staatsregierung

Oppositionsparteien im Landtag reagierten mit scharfer Kritik auf die Spekulationen zur Haushaltslage. So warfen die Grünen dem Ministerpräsidenten vor, Steuergelder zu verpulvern.

"Söder kommt mir vor wie ein Kaufhauserbe. Er verpulvert wahllos die Milliarden und sorgt sich nicht um das, was kommt." Ludwig Hartmann, Fraktionschef Grüne

Ähnlich reagierte auch die FDP. Ihr Fraktionsvorsitzender Martin Hagen erklärte in einer Pressemitteilung, Söder fahre Bayerns Finanzen an die Wand, der Regierung gehe das Geld aus:

"Schon für die letzten beiden Nachtragshaushalte hat die CSU trotz Rekordsteuereinnahmen die Rücklagen angetastet. Diese verantwortungslose Haushaltspolitik muss ein Ende haben!" Martin Hagen, Fraktionsvorsitzender FDP