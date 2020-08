Zweifel an Unfalltod - Ehemann unter Verdacht

In der Nacht zum Sonntag fand die Polizei die 27-Jährige mit schweren Verletzungen in einem Straßengraben nahe der Autobahn 99 in Oberschleißheim im Landkreis München. Die Frau kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wo sie später starb. Der 31 Jahre alte Ehemann und ein 32-jähriger Mann erzählten laut Polizei von einem Streit, weswegen die Frau aus dem fahrenden Auto gesprungen sei.

Große Zweifel am vermeintlichen Unfalltod

An dieser Version gebe es aber große Zweifel, denn die Verletzungen der Frau passten nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht zu der Unfallversion. Da die Angaben der beiden Männer auch teilweise widersprüchlich gewesen seien, seien sie noch an der Unfallstelle festgenommen worden, so die Polizei.

Ehemann in Untersuchungshaft

Der 31-jährige Ehemann befindet sich in Untersuchungshaft, die Mordkommission ermittelt gegen ihn wegen Totschlags. Sein 32-jähriger Begleiter wurde am Montag wieder freigelassen, nach eigener Aussage hatte er sich nicht an dem Streit beteiligt.

Beide Männer waren betrunken

Grund und Hergang des Streits sind noch unklar. Laut Polizei waren beide Männer alkoholisiert und hatten zur Tatzeit etwa ein Promille.

Mordkommission sucht Zeugen

Die Mordkommission sucht Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag ein weißer Mercedes Vito mit deutschem Kennzeichen aufgefallen ist. Das Ehepaar und sein Freund hatten nach jetzigem Ermittlungsstand in diesem Zeitraum noch an einer Tankstelle in Garching gehalten.