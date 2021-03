Zweifel an Suizid: Wurde Ex-Bordellbesitzer ermordet?

Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf prüfen Verdächtigungen, wonach der Suizid eines ehemaligen Berliner Bordellbesitzers im Jahr 2019 womöglich doch kein Selbstmord, sondern Mord gewesen sein könnte. Diesen Verdacht habe der Sohn des 78-Jährigen, der 2019 tot in seinem Haus in Bodenmais (Lkr. Regen) gefunden worden war. Das sagte heute der Leiter der Staatsanwaltschaft Deggendorf Rudolf Helmhagen dem Bayerischen Rundfunk.

Sohn wendet sich mit Verdacht an Polizei

Der Sohn habe umfangreiche Punkte zu seinem Verdacht vorgebracht, in mehreren Telefonanrufen und auch schriftlich. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft die Kripo Deggendorf vor einigen Wochen mit der Wiederaufnahme von Ermittlungen beauftragt. "Es geht um ein Menschenleben. Deshalb gehen wir dem natürlich sehr akribisch nach", sagte Helmhagen. Der Sohn sei auch bereits ausführlich vernommen und gehört worden, ebenso eine weitere Person. Es hätten sich aber noch keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben. Bisher sei nichts Überzeugendes vorgebracht worden, betonte Helmhagen. Man ermittle aber weiter.

Ex-Bordellbesitzer am Neujahrstag entdeckt

Der 78-Jährige war am Neujahrstag 2019 erschossen in seinem Haus in Bodenmais entdeckt worden. Die Kripo habe schon damals, wie bei jedem augenscheinlichen Selbstmord, ermittelt, aber keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gefunden. "Wir waren uns einig, dass eindeutig ein Suizid vorliegt", sagte Helmhagen heute. Deshalb habe es damals auch keine Obduktion gegeben. Es wird auch keine Exhumierung geben. Der Leichnam wurde eingeäschert.

Der 78-Jährige war im Ruhestand aus Berlin in den Bayerischen Wald gezogen und hatte in den letzten Jahren ein Haus in Bodenmais. Bei den Einheimischen war bekannt, dass er früher ein Bordell in Berlin betrieben hatte.

Der Bayerische Rundfunk berichtet - vor allem wegen möglicher Nachahmer-Effekte - in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer die zuständige Redaktion sieht es durch die Umstände der Tat geboten. Sollten Sie selbst Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Beratung erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.