Zweifel an Schuld: "Badewannen-Mord" wird neu aufgerollt

Mehr als 13 Jahre verbrachte Manfred Genditzki im Gefängnis. Das Landgericht München hatte den Mann 2010 wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er soll im Oktober 2008 in Rottach-Egern eine 87-Jährige bewusstlos geschlagen und in ihrer Badewanne ertränkt haben - in einer Wohnanlage, in der er als Hausmeister zuständig war.

Genditzki selbst hat den Tatvorwurf stets bestritten, ging gegen das Urteil vor. Doch auch ein zweiter Prozess endete mit einem Schuldspruch. Jetzt wird der Fall neu verhandelt.

Rechtskräftig verurteilt: Wann ist ein neuer Prozess möglich?

Im August vergangenen Jahres ordnete das Landgericht München die Wiederaufnahme des Verfahrens an und entließ Manfred Genditzki mit sofortiger Wirkung aus der Haft. Aufgrund neuer Beweise liege "kein dringender Tatverdacht" mehr gegen den Mann vor.

Erst nach dem Urteil neu erstellte Gutachten lassen Zweifel an der Schuld Genditzkis aufkommen: Demnach könnte der Todeszeitpunkt der 87-Jährigen ein ganz anderer sein, als vom Gericht ursprünglich angenommen. Für diesen Zeitraum hätte der ehemalige Hausmeister ein Alibi. Zudem zeigt eine neuartige Computersimulation, dass es sich bei dem Tod der Rentnerin auch um einen Unfall gehandelt haben könnte. Die Frau wäre somit alleine in ihre Badewanne gestürzt und darin ertrunken.

Wiederaufnahme: Beseitigung von Justizirrtümern

Ergeben sich nach einem schon rechtskräftigen, endgültigen Urteil neue Tatsachen oder Beweismittel, die das Gericht bei seinem Schuldspruch nicht berücksichtigt hat oder noch nicht berücksichtigen konnte, muss auf Antrag neu verhandelt werden. Insbesondere, wenn die neu vorliegenden Erkenntnisse zu einem Freispruch führen könnten.

Auch wenn sich nach Rechtskraft eines Urteils zum Beispiel herausstellt, dass ein Zeuge oder Sachverständiger wegen Falschaussage schuldig gesprochen wurde oder eine für das Urteil wichtige Urkunde eine Fälschung war, wäre laut Gesetz ein Wiederaufnahmegrund gegeben. Damit soll eine unanfechtbar gewordene Entscheidung noch einmal korrigiert werden können.

Wie häufig kommen Wiederaufnahmeverfahren vor?

In den vergangenen fünf Jahren registrierte das bayerische Justizministerium an allen bayerischen Strafgerichten insgesamt 851 Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten des Beschuldigten. Allerdings wird laut Ministerium statistisch nicht erfasst, in wie vielen Fällen tatsächlich ein neuer Prozess angeordnet wurde und auch nicht, wie die jeweilige Verhandlung ausging.

Laut einer Studie der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden gab es aber deutschlandweit von 1990 bis 2016 insgesamt 31 Fälle, in denen ein Inhaftierter erfolgreich eine Wiederaufnahme beantragt hatte und im Anschluss freigesprochen wurde.

Gilt die Mord-Anklage gegen Genditzki weiter?

Manfred Genditzki ist auch nach dem Wiederaufnahmebeschluss des Landgerichts München im August 2022 weiter wegen Mordes an der Rentnerin aus Rottach-Egern angeklagt. Für den ehemals als Mörder verurteilten Mann gilt aber wieder – wie für jeden Angeklagten – die Unschuldsvermutung.

Ob Genditzki tatsächlich unschuldig ist und mehr als 13 Jahre zu Unrecht in Haft saß, muss die nun zuständige Große Strafkammer des Landgerichts München unter Berücksichtigung der neuen Beweislage klären. 20 Verhandlungstage sind von Ende April bis Anfang Juli angesetzt.

Neue Hauptverhandlung: Freispruch sicher?

Dass das Verfahren mit einem Freispruch endet, ist nicht sicher. Eine Wiederaufnahme an sich bedeutet nicht, dass in jedem Fall eine für den Angeklagten günstigere Entscheidung ergeht. Der ehemalige Hausmeister könnte auch erneut wegen Mordes verurteilt werden, falls die jetzt zuständigen Richter ebenfalls zu der Überzeugung kommen sollten, dass er Täter war.

Wäre die Beweislage zugunsten Genditzkis eindeutig, hätte das Wiederaufnahmegericht den heute 62-Jährigen mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft schon im vergangenen August sofort und ohne neuen Prozess freisprechen können. Allerdings hat das Gericht in seinem Beschluss festgestellt, dass es "hinreichend wahrscheinlich" ist, dass in einer erneuten Verhandlung die neuen Beweise zu einer für Genditzki "günstigen Entscheidung" führen werden oder "jedenfalls der Grundsatz 'in dubio pro reo' anzuwenden ist", im Zweifel für den Angeklagten.