Zwei Zug-Notbremsungen am Wochenende in der Oberpfalz

Am vergangenen Wochenende haben zwei Lokführer in der Oberpfalz eine Notbremsung einleiten müssen. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden, teilt die Polizei mit. In Sinzing im Kreis Regensburg der Zusammenstoß mit einem Auto.

Zug leitet Schnellbremsung ein

Der Lokführer bemerkte in der Nähe von Sinzing, dass ein Auto an einem Bahnübergang zu nah an den Gleisen stand. Er gab einen Achtungspfiff und leitete dann mit 120 Stundenkilometern eine Schnellbremsung ein, heißt es. Der Fahrer des Autos konnte noch zurücksetzen, es kam zu keinem Zusammenprall.

Gegen den Autofahrer laufen nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Laut Polizei war die Fahrbahn allerdings vereist, weshalb es sein kann, dass das Auto beim Bremsen gerutscht ist. Die Polizei appelliert daran, bei winterlichem Wetter rechtzeitig an Bahnübergängen zu bremsen.

Person in Amberg neben Gleisen spaziert

In Amberg ist am Samstag eine unbekannte Person neben den Gleisen spaziert, weshalb auch hier der Regionalexpress eine Notbremsung durchführen musste. Die Person ignorierte laut Polizei den Warnpfiff des Lokführers. Sie war allerdings verschwunden, als die Polizei am Bahnhof eintraf.

Hinweise zur Identifizierung der unbekannten Person nimmt die Bundespolizei Waldmünchen entgegen. Es wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Aufenthalt im Gleisbereich gefährlich und strafbar

Im Zuge der Vorkommnisse verweist die Polizei darauf, dass der Aufenthalt im Gleisbereich verboten und gefährlich ist. Züge haben einen langen Bremsweg und beim Vorbeifahren eine Sogwirkung, so die Beamten. Zudem nähern sich insbesondere die modernen Züge fast lautlos und können - je nach Windrichtung - erst sehr spät wahrgenommen werden. Aus diesem Grund geben Lokführer Achtungspfiffe ab. Dies ist eine Aufforderung, den Gefahrenbereich sofort zu verlassen. Als Strafen drohen Geldbußen oder strafrechtliche Ermittlungen.