Zwei Wölfe bei Unfällen in der Oberpfalz getötet

Innerhalb von wenigen Tagen sind im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zwei Wölfe bei Verkehrsunfällen getötet worden. Am 29. Januar kollidierte in den Morgenstunden eine 60-Jährige mit ihrem Auto zwischen Mantel und Hütten mit einem männlichen Wolf. Am Dienstag schließlich fand ein Autofahrer am Nachmittag einen verletzen Wolf auf der B299 zwischen Hütten und Kaltenbrunn. Er stieg aus, zog das Tier an den Fahrbandrand, kurz darauf verendete es, wie die Polizei in Eschenbach mitteilt.

Unfallverursacher unbekannt

Der Autofahrer, der den weiblichen Wolf angefahren hatte, konnte der Polizei zufolge bisher nicht ermittelt werden. Dass der Unfallverursacher weitergefahren sei, stelle rechtlich nach der Straßenverkehrsordnung und gegebenenfalls auch nach dem Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit dar, so die Polizei.

Heimat mehrerer Wölfe

In dem Gebiet leben mehrere Wölfe. Im sogenannten "Manteler Forst" lebt ein Paar, das im vergangenen Jahr fünf Junge bekam. Auch im benachbarten Truppenübungsplatz lebt ein Wolfspaar. Um welche Tiere es sich genau handelt, das untersucht das Landesamt für Umwelt nun.

Die Wölfe haben Paarungszeit

Derzeit ist Paarungszeit bei den Wölfen. Auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der südlichen Oberpfalz gibt es inzwischen auch ein standorttreues männliches Tier. Und im Veldensteiner Forst, im angrenzenden Oberfranken, lebt ein Rudel mit mehreren Jungtieren.