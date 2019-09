Zwei Wochen nach der Brandkatastrophe in Thyrnau

Markus Fisch spricht tatsächlich schon wieder vom Neubeginn. Auch wenn mit den Versicherungen längst nicht alles geklärt ist. Seinen Betrieb wird er etwas umstellen, sagt er, aber mit der Milchwirtschaft auf alle Fälle weitermachen.

Viel Solidarität und ein Hass-Brief

Die Familie hat in den letzten Tagen viel Solidarität erfahren: in der Gemeinde, in der Pfarrei, bei Hofnachbarn. Es kamen sogar finanzielle Hilfsangebote.

Es gab aber auch einen anonymen Brief mit unfassbarem Inhalt: "Wir hätten uns gefreut, wenn einer von Euch Drecksbauern, der uns stets mit Gülle das Wochenende vermiest, endlich weg wäre". Dem Landwirt, der fast seine komplette Existenz verloren hat und Bürgermeister Sagberger fällt da nicht mehr viel ein. "Ich bin da sprachlos, die Gesellschaft verroht unendlich. Das ist eine Gemeinheit sondersgleichen", sagt der Bürgermeister. Markus Fisch will über den Drohbrief nicht mehr groß reden: Er hat anderes zu tun - knapp zwei Wochen nach der Brandkatastrophe auf seinem Hof.