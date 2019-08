Zwei Verletzte und eine Autobahnsperrung: Unfall auf der A8

In den frühen Morgenstunden kam es auf der A8 in Richtung Salzburg nahe Teisendorf im Landkreis Berchtesgadener Land zu einem spektakulären Unfall mit relativ glimpflichem Ausgang. Ein 35-jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, und zwar genau an einer Stelle, an der die Steigung einer Schutzplanke beginnt. Das Auto fädelte auf die Schutzplanke auf, und rutschte knapp 90 Meter auf dieser weiter, bevor sich das Auto dann nach rechts einen Abhang hinab überschlug und in einem Gebüsch zum Stehen kam. Auf dem Weg wurden zwei Verkehrszeichen und ein Wildschutzzaun niedergerissen.

Kleinkinder im Auto blieben unverletzt

Ersthelfer setzten einen Notruf ab, befreiten die Insassen und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um diese. Bei den Insassen handelte es sich um eine Familie aus Baden-Württemberg. Wie die Polizei mitteilt, erlitten die beiden Eltern mittelschwere und schwere Verletzungen, die beiden Kleinkinder blieben unverletzt. Die Autobahn musste nach anfänglicher Vollsperre zwei Stunden lang in Richtung Salzburg teilgesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von fünf Kilometern.