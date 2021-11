Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Landkreis Lichtenfels

Zwei verletzte Autofahrer und 40.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag bei Weismain im Landkreis Lichtenfels. Ein 18-Jähriger war mit seinem Wagen von Weismain in Richtung Dörfles unterwegs, als er in einer Rechtskurve, kurz nach der Einmündung Geutenreuth, frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

18-Jähriger bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt, teilte die Polizei mit. Er wurde schwer verletzt, von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die 40-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Klinikum transportiert.

40.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß von zwei Autos

Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 40.000 Euro. Den genauen Unfallhergang müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei weiter mit.