Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Neureichenau

In einem Mehrfamilienhaus in Neureichenau im Landkreis Freyung-Grafenau hat in der Nacht auf Mittwoch eine Wohnung gebrannt. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Zwei Bewohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

60.000 Euro Sachschaden

Eine Frau hatte der Feuerwehr die Flammen in der Wohnung unter ihr gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand die Wohnung in Vollbrand. Sie konnten die Flammen löschen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.