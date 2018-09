Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Landshut

Das Feuer war gegen 11.25 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Landshut ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, die Kripo Landshut hat Ermittlungen dazu aufgenommen. Alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen oder in Sicherheit gebracht werden.

Brand wurde schnell durch Feuerwehr gelöscht

Schon nach etwa einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, anschließend wurde das Haus durchlüftet und vom Rauch befreit. Die vom Feuer betroffene Wohnung ist schwer beschädigt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.