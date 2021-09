vor 43 Minuten

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Ebensfeld: Kripo ermittelt

In Ebensfeld ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Wohnhaus ausgebrannt. Als die Einsatzkräfte eintreffen, stehen bereits Haupt- und Nebengebäude in Flammen. Zwei Menschen werden verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.