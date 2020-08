Zwei Verletzte bei Wildunfällen in Mittel- und Oberfranken

Am Samstag verunglückte eine 26-jährige Autofahrerin in den frühen Morgenstunden, weil sie zwischen Oberhaid und Appendorf im Landkreis Bamberg einem querenden Reh ausgewichen war. Sie verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen.

Blutentnahme angeordnet

Die 26-Jährige konnte sich selbst aus dem total beschädigten Auto befreien. Sie erlitt Prellungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Einem Polizeisprecher zufolge stellten die Beamten vor Ort eine Alkoholisierung bei der 26-Jährigen fest und ordneten eine Blutentnahme an.

Motorradfahrer und Reh stoßen zusammen

Ebenfalls einen Unfall mit einem Reh hatte ein Motorradfahrer: Der 44-Jährige fuhr am Samstag Abend mit seinem Motorrad im Landkreis Ansbach von Wippenau in Richtung Virnsberg. In einem Waldstück stieß der Motorradfahrer mit einem Reh zusammen. Er kam mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 44-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Das Reh wurde bei dem Aufprall getötet.