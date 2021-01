Zwei Verletzte bei Brand in Waldmünchen

Bei einem Dachstuhlbrand im Waldmüncher Ortsteil Perlhütte im Kreis Cham sind am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Bei dem Brand sei ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Die Brandursache ist noch unklar.

Feuer geht von Schuppen auf Haus über

Das Feuer war zuerst in einem Schuppen ausgebrochen, in dem Holz gelagert wurde. Nachdem der Schuppen voll brannte, habe das Feuer auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen, heißt es in einer Mitteilung der Chamer Feuerwehr. Die zwei Bewohner des Hauses zogen sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Hilfe aus Tschechien

Bei den Löscharbeiten waren insgesamt 190 Feuerwehrkräfte - mit Unterstützung von Feuerwehren aus Tschechien - im Einsatz. Brandermittler versuchen die Ursache des Brandes herauszufinden, so die Polizei.