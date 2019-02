Zwei Verletzte bei Brand in Neustadt bei Coburg

In einem Mehrfamilienhaus in Neustadt bei Coburg ist heute in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei waren starke Rauchschwaden über dem Gebäude zu sehen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Viele mussten das Haus überstürzt verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Ursache des Feuers in Neustadt bei Coburg noch unklar

Der Brand wurde gegen 4.20 Uhr entdeckt. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort erkannten schnell, dass der Qualm aus einer Dachgeschosswohnung kam und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und will herausfinden, wieso das Feuer ausgebrochen ist. Den Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf ungefähr 60.000 Euro.