Zwei Verletze bei Lkw-Unfall auf der A3 bei Würzburg

Zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West kam es kurz vor 16 Uhr zu dem Auffahrunfall. Ein aus Naila stammender 46-jähriger Lkw-Fahrer musste abbremsen. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Schwäbisch-Hall erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug auf den Lastwagen vor ihm auf.

Der 40-Jährige war durch die Wucht des Aufpralls in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Er wurde in eine Klinik geflogen. Er ist schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 46-jährige Lkw-Fahrer kam mit Verdacht auf eine Schulterverletzung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A3 in Richtung Nürnberg mehrere Stunden komplett gesperrt.