Zwei Verletze bei Brand in Erbendorf

Bei einem Brand in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth sind am Donnerstagabend mehrere Ställe und Schuppen abgebrannt. In den Stallungen auf dem Freizeitgrundstück waren Hasen und Geflügel untergebracht. Die Tiere konnten nicht alle gerettet werden, wie ein Polizeisprecher aus Kemnath mitteilte. Zwei Personen seien bei der Rettung der Tiere leicht verletzt worden.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehren Erbendorf, Krummennaab und Thumsenreuth waren mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort. Obwohl der Brand schwer zu löschen war, konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf einen angrenzenden Wald übergriffen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf knapp 20.000 Euro. Die Brandursache wird noch ermittelt.