Zwei Verdächtige wegen Tötung von Radfahrer festgenommen

Nachdem am frühen Montagmorgen ein toter Radfahrer in Bad Neustadt entdeckt wurde, hat die Polizei noch am selben Tag zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Das haben das Polizeipräsidium Unterfranken und die Oberstaatsanwaltschaft Schweinfurt in einer gemeinsamen Pressemeldung mitgeteilt. Am frühen Montagmorgen hatten Spaziergänger die Leiche des 26-Jährigen an einem Radweg gefunden. Sie verständigten den Notruf. Daraufhin stellten Polizisten an dem leblosen Körper des 26-Jährigen Verletzungen fest, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten.

Umfangreiche Ermittlungsarbeiten

Eine rund 25-köpfige Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Schweinfurt führte unter Sachanleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt umfangreiche Tatort- und Ermittlungsarbeiten durch, so die Polizei. Demnach wurde nach der Spurensicherung der Bereich um den mutmaßlichen Tatort mit Polizeihunden und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Polizei: Zwei Männer sollen den Radfahrer getötet haben

Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Obduktion des Opfers an, die durch die Rechtsmedizin in Würzburg durchgeführt wurde. Der 26-Jährige soll demnach durch spitze Gewalteinwirkung ums Leben gebracht worden sein. Wie die Polizei mitteilte, rückten durch intensive Ermittlungen im sozialen Umfeld des Getöteten zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren in den Fokus. Aufgrund den bisherigen Ermittlungsergebnissen sei die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass die beiden Männer, die in Bad Neustadt an der Saale wohnhaft sind, den 26-Jährigen gemeinschaftlich getötet haben sollen.

Beide Tatverdächtige wurden festgenommen

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt werden die beiden Beschuldigten, die teils geständig sind, noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden von der Kriminalpolizei weitergeführt. Das Motiv ist derzeit noch unklar.