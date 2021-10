Zwei Unternehmen für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

20 bayerische Firmen sind am Montagabend in der Münchner Residenz für ihre Familienfreundlichkeit ausgezeichnet worden. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Arbeitsministerin Carolina Trautner haben den Unternehmenspreis "Erfolgreich.Familienfreundlich" auch an zwei unterfränkische Betriebe verliehen: An den Maschinenbauer Kurtz Holding aus Kreuzwertheim (Landkreis Main-Spessart) und an das Transportunternehmen Pabst Transport in Gochsheim (Landkreis Schweinfurt).

Aiwanger: "Familienfreundlichkeit ist harter Wettbewerbsfaktor"

Familienfreundlichkeit zahle sich mehrfach aus, betonte Wirtschaftsminister Aiwanger beim Festakt: "Weniger Mitarbeiterfluktuation, einfachere Gewinnung von Fachkräften, weniger Fehlzeiten, erhöhte Produktivität und besseres Betriebsklima. Familienfreundlichkeit ist ein harter Standort- und Wettbewerbsfaktor. Ich hoffe, dass viele weitere bayerische Unternehmen den ausgezeichneten Beispielen folgen werden."

Maschinenbauer Kurtz: Arbeitszeitmodelle und gute Vernetzung

Die Kurtz Holding GmbH hat über 930 Beschäftigte. In Kreuzwertheim werden komplexe Maschinen im Bereich Löten, Gießen und 3D-Metalldruck gebaut. Das Unternehmen punktet mit einer Vielzahl von familienfreundlichen Maßnahmen: Der Maschinenbauer bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten beziehungsweise Homeoffice an. Um die Kommunikation im Unternehmen zu erleichtern, stehen den Beschäftigten eine Online-Plattform und eine App zur Verfügung. Für Mitarbeiterkinder gibt es Ferienangebote.

Logistiker Pabst: Homeoffice und Fahrer-App

Das Logistik-Unternehmen Pabst Transport in Gochsheim hat rund 710 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind rund 500 Fahrerinnen und Fahrer. Für alle rund 100 Beschäftigte in der Verwaltung wurden dauerhafte Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet: unabhängig davon, ob sie Voll- oder Teilzeit arbeiten. Eine Firmen-App und für die Fahrer eine zusätzliche Fahrer-App ermöglichen in Kontakt zu bleiben und spontan Arbeitszeitwünsche zu regeln. Die familienfreundliche Personaleinsatzplanung für die LKW-Fahrer berücksichtigt sowohl die Wünsche nach Teilzeit, richtet die Touren danach aus und ermöglicht den Fahrern, dass sie am Abend, bzw. Wochenende zu ihren Familien können. Fahrer ausländischer Herkunft erhalten Unterstützung in Bezug auf Routenplanung und den Familiennachzug.

Wettbewerb zum dritten Mal ausgelobt

Der Unternehmenswettbewerb wurde – nach 2016 und 2018 – zum dritten Mal durchgeführt. Er ist eine Initiative im Rahmen des Familienpaktes Bayern. Insgesamt hatten sich heuer 261 Unternehmen für die Auszeichnung beworben. Aus 30 Nominierten hat eine Jury aus Vertretern der Ministerien, der Wissenschaft, des Stiftungswesens und der bayerischen Wirtschaft die Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt.