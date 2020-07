Zwei Unfälle auf A3 führten zu 15 Kilometer Stau

Der erste Unfall passierte am Dienstag (28.07.) auf der A3 zwischen Rastanlage Steigerwald und der Anschlussstelle Höchstadt-Nord. Anscheinend aufgrund einer Unaufmerksamkeit fuhr ein Wohnmobil auf einen Kleintransporter auf, so die Polizei.

Folgeunfall und hoher Sachschaden

Der Kleintransporter hatte einen Anhänger mit einem Pkw geladen. Das Wohnmobil verkeilte sich darin. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. In der Folge des Unfalls bildete sich ein Stau. Keine fünf Minuten später, so die Verkehrspolizei in Erlangen, kam es zum nächsten Unfall. Dabei übersah ein Lkw-Fahrer anscheinend das Stauende und fuhr auf einen stehenden Lastwagen auf.

Die Autobahn musste für zweieinhalb Stunden in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Es kam dabei zu einem 15 kilometerlangen Stau. Der Sachschaden der beiden Unfälle beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 230.000 Euro.