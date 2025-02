Zwei Ukrainer in Murnau getötet – Prozess beginnt

Ein schlichtes Holzkreuz, Fotos, die bereits von der Sonne verblasst sind, zeigen zwei lachende Männergesichter. Ein paar frische Rosen und Kerzen stehen davor. Am Boden, auf dem Sitzstein liegt eine ukrainische Flagge. Der Tatort - nur ein paar Meter von einem belebten Einkaufszentrum in der Ortsmitte von Murnau – ist eine einsame Gedenkstätte. Menschen eilen mit Einkaufstaschen vorbei, längst ist seit dem schrecklichen Ereignis wieder Alltag eingekehrt.

Bluttat sorgt für Entsetzen

Am Samstag, den 27. April 2024, soll ein damals 57 Jahre alter Russe nach einem Streit am helllichten Tag auf offener Straße zwei ukrainische Soldaten getötet haben. Der eine, ein 36-jähriger Familienvater, hat keine Chance. Das Messer trifft ihn mehrmals am Hals. Er ist auf der Stelle tot, so Generalstaatsanwaltschaft. Der andere, ein 23-Jähriger, stirbt nach sieben Messerstichen wenige Tage später in der Unfallklinik Murnau.

Kriegsversehrte Opfer waren in Murnau zur Reha

Beide waren Kriegsversehrte der ukrainischen Armee. Beide wurden am Arm operiert und befanden sich noch zur Rehabilitation in Murnau am Staffelsee. Laut Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft kannten beide den mutmaßlichen Täter schon länger. Sie trafen sich vor dem Einkaufszentrum und tranken an dem Tag viel Alkohol.