Zwei tragische Badeunfälle am Starnberger See

Gleich zwei schreckliche Badeunfälle ereigneten sich am Sonntagnachmittag am Starnberger See. Ein 32-Jähriger aus München starb, ein 23-Jähriger wird vermisst. Die Suche nach dem 23-Jährigen dauert laut Polizei noch an.

Der erste Unfall passierte laut Wasserwacht Starnberg gegen 13.30 Uhr. Ein 32-Jähriger, der mit seiner Familie in einem Elektroboot unterwegs war, sprang demnach zur Abkühlung in den See. Dabei geriet er laut Wasserwacht in Schwierigkeiten, er konnte sich nicht mehr über Wasser halten. Zwar konnte er noch auf ein Motorboot gezogen und dort reanimiert werden. Dennoch starb er.

Suchaktion nach 23-Jährigem dauert an

Nur gut 20 Minuten später kam es zum zweiten Unfall: Auch hier war ein Mann, ein 23-jähriger Student, der laut Polizei mit Freunden beim Baden war, von einem Motorboot aus ins Wasser gesprungen und nach wenigen Schwimmzügen aus bisher ungeklärter Ursache untergegangen. Eine große Suchaktion lief an, mit Rettungsbooten, Wasserrettungshunden der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und der Schnelleinsatzgruppe "Technische Suche und Ortung" der Kreiswasserwacht Starnberg. Bisher blieb die Suche nach dem 23-jährigen erfolglos. Laut Polizei dauert sie noch immer an. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck und die Polizeiinspektion Starnberg haben die Ermittlungen übernommen.