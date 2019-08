Zwei Tote und sieben Verletzte bei Unfall in Mittelfranken

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der Staatsstraße 1040 zwischen dem Rothenburger Ortsteil Herrnwinden im Landkreis Ansbach und der baden-württembergischen Gemeinde Buch.

Ford-Fahrer übersieht offenbar Stopp-Schild

Laut Polizeiangaben übersah ein mit fünf Personen besetzter Ford Focus an einer Kreuzung ein Stopp-Schild und stieß mit einem VW Golf zusammen, der auf der Staatsstraße 1040 in westlicher Richtung unterwegs war. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen an der Kreuzung wartenden Peugeot geschleudert.

Zwei der Insassen des Ford Focus kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben, die weiteren drei wurden schwerverletzt. Fahrer und Beifahrer des VW Golf und des Peugeots wurden ebenfalls schwer verletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Alle Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungshubschrauber unterwegs. Notfallseelsorger waren ebenfalls im Einsatz.

Auf an Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Klärung Unfallursache beauftragt. Die Staatsstraße 1040 sowie die Kreisstraße AN 6 waren bis zum späten Nachmittag gesperrt.