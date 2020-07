Zwei tote Störche in Spalt: Stadt setzt Belohnung aus

Die beiden Störche wurden nach Angaben der Polizei gegen 14.15 Uhr von einem Passanten auf der Hauptstraße in Spalt im Landkreis Roth gefunden. Eines der Tiere lag auf der Fahrbahn, der zweite Jungstorch auf einem gläsernen Vordach in unmittelbarer Nähe. Als die Streife zu den Vögeln kam, waren beide bereits tot.

Todesursache wird genau untersucht

Die Beamten gehen davon aus, dass die Störche vorsätzlich verletzt wurden. Die Polizeiinspektion Roth ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutz- sowie das Bundesnaturgesetz. Die Tiere werden nun genau untersucht, um herauszufinden, mit welcher Art von Waffe die Verletzungen und wie genau die Verletzungen zugefügt wurden. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 09171 / 97 44 0.

Belohnung ausgesetzt

Sowohl die Stadt als auch der Landesbund für Vogelschutz LBV haben Strafanzeige gestellt. Außerdem hat die Stadt Spalt eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt, so Spalts Bürgermeister Udo Weingart auf Anfrage des BR. Eine Frau habe noch gesehen, wie die Vögel aus Angst fortgeflogen und dann torkelnd abgestürzt seien. Für den ganzen Ort sei es unfassbar, wie so etwas passieren konnte, so Weingart.

Großer emotionaler Verlust

Die Störche seien beliebte Foto-Objekte für Touristen gewesen, der ganze Ort hätte sich über sie gefreut. Gerade für die Kinder des nahe gelegenen Kindergartens sei der Tod der Störche besonders tragisch. Sie hätten den Tieren sogar Namen gegeben. "Es ist ein wirklich hoher emotionaler Verlust", so der Bürgermeister weiter.

Storcheneltern vermissen Nachwuchs

Im vergangenen Jahr hatte sich ein Storchenpaar zum ersten Mal in dem Nest auf dem Kornhaus am Gabrieliplatz in Spalt niedergelassen. In diesem Jahr hatte dasselbe Paar drei Jungtiere großgezogen. "Jetzt klappern die Störche im Nest, weil sie nur noch ein Junges haben", so Weingart. Vor einer Woche seien die Jungvögel zum ersten Mal mit zur Futtersuche geflogen. Die Tiere wurden vor 14 Tagen beringt und registriert.