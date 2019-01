Zwei Tote - Schnee hat Bayerns Süden fest im Griff

Der heftige Wintereinbruch hat in Bayern bisher zwei Todesopfer gefordert. Bei einem Lawinenabgang auf dem Teisenberg im Berchtesgadener Land starb eine 20-jährige Frau. Rettungsmannschaften befreiten sie aus den Schneemassen, konnten sie aber nicht mehr reanimieren. Die glatten Straßen führten zu einer Reihe von Unfällen. In der Nähe von Bad Tölz kam ein 19-Jähriger ums Leben und im Landkreis Passau wurden bei einem Frontalzusammenstoß zwei Menschen schwer verletzt.

Schnee bremst Autos, Flugzeuge und Bahn aus

Seit Samstagfrüh sorgt der starke Schneefall in Süddeutschland zu Verkehrsbehinderungen. Gestern war es zu langen Staus auf den Autobahnen gekommen. Zeitweise war unter anderem die A9 Nürnberg Richtung München zwischen Allersberg und Hilpoltstein gesperrt. Auf der A8 gab es am Mittag knapp 30 Kilometer lange Staus.

Am Münchner Flughafen mussten 130 Flüge gestrichen werden. Einschränkungen und Verspätungen gab es auch im regionalen Bahnverkehr. So musste in Zwiesel im Bayerischen Wald die Waldbahn ihren Betrieb einstellen. Im Landkreis Deggendorf fiel vereinzelt der Strom aus, weil Bäume durch den nassen Schnee umfielen und Stromleitungen niederdrückten.