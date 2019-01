Zwei Tote nach S-Bahn-Unfall in Nürnberg

Kurz nach Mitternacht sind zwei männliche Jugendliche in Nürnberg von einem Zug überrollt worden und gestorben. Der tragische Unfall ereignete sich am S-Bahnhof Frankenstadion, nachdem auf dem Bahnsteig mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt worden waren. Dabei stürzten drei von ihnen auf das Gleis. Einer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, die zwei anderen wurden von einem durchfahrenden Zug trotz Warnsignalen und Vollbremsung überrollt und getötet.

Schlägerei nach „16er-Party“

Laut Sprecher Wolfgang Prehl vom Polizeipräsidium Mittelfranken wird nach der dritten Person gesucht, die sich selber retten konnte, sowie einer weiteren, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein soll. Auf dem Bahnsteig befanden sich zu dem Zeitpunkt des Unglücks viele Jugendliche, die gerade aus einer nahegelegenen Diskothek gekommen waren.

Die sogenannte 16er-Party endete um Mitternacht, so dass alle unter 18-Jährigen den Club verließen und zum S-Bahnhof Frankenstadion gingen.

Die Mordkommission ermittelt

Sowohl Polizei, Feuerwehr als auch Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Über hundert junge Menschen wurden in zwei Bussen mit Tee versorgt und von Notfallseelsorgern betreut, bis ihre Personalien aufgenommen waren und sie von ihren Eltern abgeholt werden konnten. Die Mordkommission der Polizei Mittelfranken hat die Ermittlungen aufgenommen.