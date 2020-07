vor 40 Minuten

Zwei Tote nach Kollision mit Zug am Bahnübergang

Zwei Personen sind am Montag in ihrem Auto im Kreis Coburg von einem Zug erfasst worden und gestorben. Nach Informationen der Polizei wollte der 65-jährige Autofahrer einen unbeschrankten Bahnübergang in Meeder überqueren.