Zwei Tote nach Geiselnahme in Tegernsee

Zahlreiche Streifen rückten am Dienstagabend zu einem Großeinsatz wegen einer Bedrohungslage in der Gemeinde Tegernsee aus. Ein 40-jähriger Mann hatte seine Lebenspartnerin in der gemeinsamen Wohnung angegriffen und verletzt. Der Grund für den Streit ist noch nicht bekannt.

Tatverdächtiger geht mit Messer auf Polizisten los

Als die Polizei eintraf, nahm der Mann die Frau als Geisel und bedrohte sie weiterhin. Um die Bedrohung zu unterbinden, betraten Einsatzkräfte die Wohnung. Im weiteren Verlauf, so die Polizei, ging der Angreifer mit einem Messer auf die Beamten los. In dieser Situation wurde auf den Tatverdächtigen geschossen, wodurch der Getroffene tödlich verletzt wurde.

Kripo Miesbach ermittelt wegen Tötung der Frau

Das Leben der Lebensgefährtin konnte allerdings nicht mehr gerettet werden, sie starb an den zuvor zugefügten Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft München II und die Kriminalpolizei Miesbach untersuchen das Tötungsdelikt gegen die Frau.

LKA ermittelt wegen Schusswaffengebrauch

Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt, wie in solchen Fällen üblich, wegen des polizeilichen Schusswaffengebrauchs. Weitere Informationen kündigten die Behörden für Mittwoch an.

Tatort 50 Kilometer südlich von München

Tegernsee ist eine kleine Stadt mit rund 3.660 Einwohnern am bekannten gleichnamigen See und liegt gut 50 Kilometer südlich von München entfernt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall im Landkreis Miesbach berichtet.