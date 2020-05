Zwei tote Kinder in Schwarzach - Vater stellt sich der Polizei

In Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen hat die Polizei in der Nacht zwei tote Kinder in einer Wohnung gefunden. Sie starben laut Polizei durch Fremdeinwirkung. Am frühen Morgen stellte sich ihr Vater der Polizei.

Hinweis kam von einer Bekannten

Eine Frau hatte gestern Abend die Polizei gerufen und den Verdacht geäußert, ihr Bekannter könnte Suizid begehen. Als die Polizisten in der Wohnung des Mannes in Schwarzach nachsahen, fanden sie die Leichen eines sechsjährigen Mädchens und eines achtjährigen Buben. Vom 36-jährigen Vater fehlte jede Spur.

Großfahndung nach dem Vater

Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet - jedoch ohne Erfolg. Kurz vor 4 Uhr morgens stellte sich der Mann dann selbst der Polizei in Straubing. Er wurde festgenommen und wird heute (15.5.) noch dem Haftrichter vorgeführt. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln.