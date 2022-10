Zwei Tote in Weiltingen: Auslöser war wohl Nachbarschaftsstreit

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen in Weiltingen im Landkreis Ansbach gehen die Ermittler davon aus, dass der Tat ein längerer Nachbarschaftsstreit vorausging. Worum es dabei ging und ob der Streit auch gerichtlich ausgetragen wurde, konnte der Polizeisprecher auf BR-Anfrage noch nicht sagen.

Täter hatte Waffenschein

Klarheit besteht dagegen bei der Frage nach der Waffe, mit der der 55-Jährige seinen Nachbarn und anschließend sich selbst erschoss. Der Polizei zufolge handelt es sich um eine Pistole, die der Täter legal besaß. Der Mann habe einen Jagdschein und eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis für die Pistole gehabt, teilte die Polizei mit.

Auf offener Straße erschossen

Den Ermittlungen zufolge hatte der 55-Jährige seinen 33 Jahre alten Nachbarn in Weiltingen am Montagmorgen auf offener Straße erschossen. Der Mann feuerte vor dem Anwesen am Ortsrand mehrere Schüsse aus seinem Transporter auf den 33-Jährigen, ehe er flüchtete.

Ein Großaufgebot der Polizei mit Polizeihubschrauber und Spezialeinsatzkommando hatte nach dem Flüchtigen gefahndet. Etwa zwei Stunden später ortete der Hubschrauber das Fluchtfahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück. Auf dem Fahrersitz saß der 55-Jährige - er hatte sich nach Angaben der Polizei das Leben genommen.