Zwei Tote in Schwandorf: Verdächtiger auf der Flucht

In einem Einfamilienhaus im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn sind am Vormittag zwei Tote aufgefunden worden. Es handelt sich um die 57-jährige Hausbewohnerin und ihren 69-jährigen Lebensgefährten. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Großfahndung läuft - Ermittler bitten um Hinweise

Dringend tatverdächtig ist der ehemalige Lebensgefährte der getöteten Frau. Die Polizei fahndet nach dem 57-jährigen Karlheinz "Charlie" Rappl. Im Einsatz sind auch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, ein Hubschrauber und Polizeihunde. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Informationen zum Aufenthaltsort von Karlheinz Rappl geben kann, ihn kennt oder auch Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, solle sich bei der Polizei melden. Der Gesuchte ist 1,76 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurze graue Haare und ein Tattoo am rechten Oberarm.

Paar war nicht zur Arbeit erschienen

Weil die beiden Getöteten heute nicht in der Arbeit erschienen waren, hat die Polizei am Vormittag nachgeschaut und die beiden Personen tot in dem Einfamilienhaus vorgefunden. Nähere Angaben zu den Opfern und zu den Umständen ihres Todes machte die Polizei zunächst nicht.

Zur Frage, wie genau der Verdacht auf Karlheinz Rappl fiel und ob er möglicherweise bewaffnet ist, machte die Polizei zunächst ebenfalls keine Angaben. Sollte ein Zeuge den Mann sehen, bittet sie darum, diesen nicht anzusprechen, sondern die Polizei zu alarmieren.

Die Kripo Amberg hat ein Hinweistelefon eingerichtet: 09621/890-606.