Zwei Tote bei Zusammenstoß von Bus und Auto

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montag in Kollnburg im Landkreis Regen ein 66-jähriger Busfahrer und eine 32-jährige Frau ums Leben gekommen.

Busfahrer nimmt PKW die Vorfahrt

Laut Polizei überquerte der Fahrer des Reisebusses eine Hauptstraße in Kollnburg und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Auto, in dem der 26-jährige Fahrer und seine 33-jährige Lebensgefährtin saßen. Der Reisebus kollidierte mit dem PKW.

Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät

Dabei wurde die 32-jährige Beifahrerin im Pkw laut Polizei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Busfahrer selbst wurde nach ersten Erkenntnissen aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlag trotz längerer Reanimation durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar, dürfte laut Polizei aber im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.