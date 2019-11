Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall im Landkreis Regen

Bei einem tragischen Verkehrsunfall sind in der Nacht bei Arnbruck zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 83-jährige Fahrer des Autos kurz vor Mitternacht auf der Staatsstraße von Viechtach nach Arnbruck aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Das Fahrzeug stürzte über eine etwa vier Meter hohe Böschung in ein Waldstück. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine 88-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass der Notarzt an der Unfallstelle nur noch den Tod feststellen konnte. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Ein Kriseninterventionsteam hat sich nach dem Unfall um die Angehörigen gekümmert.