Zwei Tote bei Schießerei in Nürnberg - Tatverdächtiger verhaftet

Heute morgen um 10.45 Uhr meldeten Anwohner Schüsse im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife findet eine tote Frau auf der Straße und einen toten Mann in einem Taxi in unmittelbarer Nähe. Beide sind offensichtlich erschossen worden. So beschreibt die Polizeisprecherin die Situation am Tatort.

Tatverdächtiger ließ sich widerstandslos festnehmen

Ein Tatverdächtiger habe sich ganz in der Nähe widerstandslos festnehmen lassen. Eine Schusswaffe sei ebenfalls in Tatortnähe sichergestellt worden. Die Identität der Opfer ist aber noch nicht zweifelsfrei geklärt. Auch das Motiv der Tat ist bisher unklar, ebenso die Frage, in welchem Verhältnis die beiden Toten zueinander und zu dem Tatverdächtigen standen.

Polizei Nürnberg vermutet Beziehungstat

Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Vielmehr würden die Gesamtumstände und Zeugenaussagen für eine Beziehungstat sprechen. Das Gebiet rund um den Tatort im Südwesten Nürnbergs war bis in die Nachmittagsstunden hinein abgesperrt. Neben der Spurensicherung waren auch ein Sondereinsatzkommando und ein Seelsorger vor Ort.

Obduktion der Opfer angeordnet

Laut Polizei wird der Tatverdächtige noch heute von der Kriminalpolizei vernommen. Die beiden Erschossenen sollen obduziert werden.