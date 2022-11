Zwei Tote bei möglicher Explosion in Wohnhaus in Hohenpeißenberg

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hohenpeißenberg sind am Samstagabend zwei Menschen getötet worden. Das bestätigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf BR-Anfrage.

Zwei Tote in der Brandwohnung

Demnach hatten mehrere Anrufer aus der Nachbarschaft gegen 21:10 Uhr Knallgeräusche und Feuerschein aus einer Wohnung im 2. Obergeschoß eines Mehrfamilienhaues in der Hans-Böckler-Straße mitgeteilt. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, seien jedoch keine Knallgeräusche mehr feststellbar gewesen, so die Polizei. Bei der Brandbekämpfung seien dann in der Wohnung zwei leblose Personen gefunden worden, für die jede Rettung zu spät kam. Nachdem in der Brandwohnung zwei Personen gemeldet waren, liege die Vermutung nahe, dass es sich bei den Toten um die Bewohner handle, so die Polizei. Eine Identifizierung der Opfer stehe jedoch noch aus.

Ermittlungen zu möglicher Explosion

Der Brand war gegen 21:45 Uhr von der Feuerwehr gelöscht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Frage, ob dem Brand tatsächlich eine Verpuffung oder Explosion vorausgegangen ist, hat nun die Kriminalpolizei übernommen. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd soll die Öffentlichkeit im Laufe des morgigen Sonntags mit einer Pressemitteilung über die bis dahin vorhandenen Ermittlungsergebnisse informiert werden.