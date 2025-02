Zwei Tote bei Hubschrauberabsturz in Mittelfranken

09.02.2025, 15:41 Uhr Bildbeitrag

Ein Hubschrauber ist in einem Wald in Mittelfranken abgestürzt. Zwei Menschen kamen laut Polizeiangaben ums Leben. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Modellflugplatzes in Greding. Bei den Insassen handelte es sich wohl um Hobby-Flieger.