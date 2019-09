Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß im Ostallgäu

Schwerer Verkehrsunfall auf der B12 nahe Buchloe im Landkreis Ostallgäu: Dabei starben zwei Menschen, drei wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aus zunächst ungeklärten Gründen war ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen kurz vor der Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren der Autobahn 96 in den Gegenverkehr geraten. Dort fuhr er frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Zwei der drei Insassen des entgegenkommenden Autos, ein Mann und eine Frau, starben an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen und der Unfallverursacher wurden verletzt.

B12 gesperrt - Verkehr wird umgeleitet

Ein Gutachter soll jetzt den Unfallhergang und die Ursache ermitteln, dazu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die B12 ist immer noch gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.