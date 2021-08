Zwei Tote: Banküberfall mit Geiselnahme vor 50 Jahren in München

Einen Banküberfall mit Geiselnahme hat es vor dem 4. August 1971 noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik. Polizei und Einsatzkräfte sind mit der Situation überfordert. Am Ende erschießt die Polizei einen der beiden Täter und eine Geisel stirbt. Nicht nur die Schaulustigen verfolgen die dramatischen Stunden der Geiselnahme, sondern auch die TV-Zuschauer in ganz Deutschland. Denn das Fernsehen überträgt die Geschehnisse live. Auch das ist ein Novum in der Nachkriegsgeschichte. Rundfunkreporter Hans-Dieter Wolf berichtet damals als Augenzeuge:

"Ich befinde mich hier etwa 40 Meter von der Deutschen Bankfiliale entfernt (...) Vor einiger Zeit wurden die beiden Verbrecher mit Lebensmitteln versorgt aus einem Feinkostgeschäft, das hier noch Betrieb hat. Die Polizei hat übrigens dieses Geschäft geräumt, das heißt, den Balkon, um irgendwelche Passanten und Zuschauer zu schützen." Rundfunkreporter Hans-Dieter Wolf

Zwei Millionen Mark und ein Fluchtauto

Es ist kurz vor 16 Uhr an diesem heißen Nachmittag des 4. August 1971, als zwei Männer die Filiale der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße überfallen: der Münchner Hans Georg Rammelmayr und der gebürtige Österreicher Dimitri Todorov. Sie fordern zwei Millionen Mark und ein Fluchtauto, das für sie bereitgestellt werden soll.

Zunächst 18 Geiseln

18 Menschen sind zu diesem Zeitpunkt in der Bankfiliale, die Rammelmayr und Todorov als Geiseln nehmen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Im Laufe des Tages versammeln sich 5.000 Schaulustige rund um den Tatort, um das Geschehen zu verfolgen. Es ist ein heikler Einsatz, den nicht Polizeipräsident Manfred Schreiber leitet, sondern Oberstaatsanwalt Erich Sechser.

Seine oberste Priorität beschreibt er rückblickend so: "Es ist grundsätzlich davon ausgegangen worden, dass das Leben der Geiseln unter keinen Umständen in Frage gestellt werden dürfe. Es war abzuwägen einmal die Aggressionslust der Täter und welche polizeilichen Möglichkeiten vorhanden waren, um der Aggressionslust der Täter zu begegnen."

Tödliches Trommelfeuer

Doch statt das Leben der Geiseln zu schützen, läuft dieser Einsatz aus dem Ruder. Als gegen 23 Uhr das Fluchtauto – ein blauer BMW - bereitgestellt wird, kommt es zum Debakel.

"Der fürchterliche Spuk hatte seinen Höhepunkt um zwanzig Minuten vor 12, als nämlich die Tür zum Bankschalter der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße in München sich öffnete und eine gefesselte junge Frau mit einer schwarzen Kapuze über dem Kopf heraustrat. Ihr entgegen kam auf der anderen Straßenseite ein Mann mit einem geschulterten Sack, in dem sich offenbar das Lösegeld befand. Die Frau wurde von dem Kassier, der auch zur Geisel genommen worden war, an den wartenden BMW geführt und dort hinten hineingesetzt, dann kam mit schussbereiter Waffe der eine Gangster heraus mit einer roten Kapuze und setzte sich neben der Frau von hinten ans Steuer. In diesem Augenblick fiel ein Schuss und zwar von einem der Scharfschützen, die um dieses Auto postiert waren. Der Gangster sank offenbar getroffen zusammen und löste beim Zusammensinken Schüsse aus. In diesem Augenblick begann ein wahnsinniges Trommelfeuer, nach meinem vorsichtigen Schätzungen sind etwa 150-200 Schüsse gefallen." Reporter und Augenzeuge Hans-Dieter Wolff

Bankräuber Rammelmayr überlebt den Kugelhagel nicht. Und auch die 20-jährige Geisel Ingrid Reppel stirbt – von fünf Kugeln getroffen – eine Stunde später im Krankenhaus.

Kompetenzgerangel und zu später Zugriff

Warum weder Scharfschützen, noch Polizisten geschossen haben, als Rammelmayr alleine zum Fluchtauto ging, ist heute - 50 Jahre danach – nicht mehr nachvollziehbar. Genau wie die Kompetenzrangeleien, die bei diesem Einsatz für viel Chaos gesorgt haben.

"Also, was aus der Sicht von heute undenkbar wäre: Damals hat die Einsatzleitung der Staatsanwalt übernommen und hat sich über den Polizeipräsidenten gesetzt. Danach ist geklärt worden: Die Entscheidung über Gefahrenabwehr wird immer nur die Polizei treffen." Werner Kraus,1. Kriminalkommissar beim Polizeipräsidium München

Konsequenz: SEK-Gründung bei der Polizei

Nach dem Kugelhagel stürmen Polizisten die Bankfiliale, in der sich immer noch Dimitri Todorov mit fünf Geiseln aufhält. Die Geiseln können entkommen, Todorov wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen räuberischer Geiselnahme und fünffachen Mordversuchs verurteilt. Als Konsequenz aus dieser ersten Geiselnahme bei einem Banküberfall in der Bundesrepublik wurden unter anderem die Sondereinsatzkommandos gebildet (SEK) – mit ausgebildeten Präzisionsschützen, die es bei der Polizei am 4. August 1971 noch nicht gab.