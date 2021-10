Zwei Tote aus Laufach - Nach der Obduktion bleiben Fragezeichen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Seniors und seiner Tochter in Laufach (Lkr. Aschaffenburg) sind die Ermittler noch nicht sicher, was sich in dem Haus abgespielt hat. Fest steht bisher lediglich, dass sich der 83-jährige Mann das Leben genommen hat. Ob er vorher die 47-Jährige tötete, sei noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und die Polizei mitteilten.

83-Jähriger erschoss sich selbst

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, fiel im Laufe des Donnerstags eine 47-Jährige einer Gewalttat zum Opfer. Die Frau wurde mit schweren Kopfverletzungen, denen sie wenig später erlag, in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen zu dem Geschehen, wurde ihr 83-jähriger Vater tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Eine Obduktion des Mannes am Montag bestätigte den Verdacht von Kripo und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, dass sich der Senior selbst mit einer Schusswaffe das Leben nahm.

Tod der Tochter noch unklar

Fraglich bleibt derzeit, ob sich der 83-Jährige auch für den Tod der 47-Jährigen verantwortlich zeigt. Ergebnisse aus intensiven Ermittlungen der Kripo unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und ein Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamts hierzu stehen noch aus.