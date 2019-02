Schießerei auf Münchner Baustelle: Zwei Tote und kein Motiv

Am Tag danach ist unklar, warum ein Mann einen anderen auf einer Baustelle im Münchner Stadtteil Au getötet und sich dann selbst gerichtet hat. Die Toten hatten beide mit dem Umbau des ehemaligen Frauengefängnisses zu Luxuswohnungen zu tun: Es handelt sich nach BR-Informationen um einen Architekten und einen Bauleiter. Die Ermittlungen laufen.

Offenbar war es ein 29-jähriger Deutsch-Kroate aus Augsburg, der die Schüsse abgegeben hat. Sein Opfer soll ein 45 Jahre alter Mann aus Görlitz gewesen sein.

Leichen zwischen Baucontainern - Pistole am Boden

Allerdings hat das Münchner Polizeipräsidium die Informationen des BR über Täter und Opfer bisher weder bestätigt noch dementiert.

Die Polizei hatte die beiden Leichen zwischen Baucontainern auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt gefunden. Ermittler stellten vor Ort eine Pistole sicher – nach BR-Informationen ein Produkt des Herstellers Glock.

Unklar: Motiv im privaten oder beruflichen Umfeld

Laut Polizei hatten beide Männer einen Bezug zum Bauprojekt. Jetzt ermittelt die Münchner Mordkommission. Ob das Motiv im beruflichen oder im privaten Umfeld liegt, ist unklar. Geprüft wird auch, woher die "Glock" stammte, mit der geschossen wurde.

Polizei-Großeinsatz auf der Baustelle mit 150 Beamten

Um 8:50 Uhr am Donnerstag war der Notruf eingegangen. Mit Dutzenden Streifenwagen rückten mehr als 150 Beamte zur Baustelle im Stadtteil Au unweit der Isar an. Schwerbewaffnete Spezialeinsatzkräfte sicherten den Einsatzort ab. Zufahrtsstraßen und eine Brücke über die Isar wurden für Fußgänger und Autofahrer gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft stellte zeitweise den Tram- und Busbetrieb in der Gegend ein. Das nahe gelegene Landratsamt schloss vorübergehend, öffnete aber kurze Zeit später wieder.

Grundschulkinder mussten im Klassenzimmer bleiben

Ein Polizeisprecher betonte, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden habe. Am Morgen waren in dem Stadtviertel viele Menschen auf dem Weg in die Arbeit und saßen in Cafés. Wegen des umfangreichen Polizeieinsatzes verbrachten die Kinder einer benachbarten Grundschule die Pause vorsorglich im Klassenzimmer. In der Schule sei aber alles sehr ruhig und geordnet verlaufen, teilte die Polizei mit.

Teure Eigentumswohnungen im ehemaligen Frauengefängnis

Das denkmalgeschützte frühere Frauengefängnis am Neudeck wird derzeit in eine Wohnanlage umgewandelt. Es entstehen dort teure Eigentumswohnungen. Jahrelang hatte es über die Nachnutzung einen Streit in der Landeshauptstadt gegeben. Seit einiger Zeit wird das Gebäude entkernt und hergerichtet.