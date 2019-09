Zwei tonnenschwere Kräne für den Container-Bahnhof in Hof

Für rund 30 Millionen Euro entsteht am Hauptbahnhof in Hof ein Güterverkehrszentrum (GVZ). Damit es im Frühjahr 2020 in Betrieb gehen kann, werden derzeit zwei große Portalkräne für rund 7,5 Millionen Euro aufgestellt. Mit den Kränen soll das Be- und Entladen der Container-Züge schneller, leiser und umweltfreundlicher werden.

400 Tonnen schwer und 27 Meter hoch

Geschäftsführer Robert Sebald von der Contargo Combitrac GmbH betont, dass die Kräne weniger Co2 als die bisherige Lade-Technik verursachen. Und er verspricht spektakuläre Bilder: "Vom Luftsteg am Hauptbahnhof aus können die Besucher beobachten, wie aus 32 Großbaugruppen mit einer Gesamtmasse von zirka 400 Tonnen je Kran zwei 27 Meter hohe und 61 Meter breite Containerportalkräne zusammengebaut werden."

Hof einer der wichtigsten Logistik-Standorte

Hof gehört zu den zehn wichtigsten Logistik-Standorten Deutschlands. Die Stadt ist wichtiger Knotenpunkt für Güterzüge von und zu den großen Nordsee-Häfen. Jährlich werden 40.000 Lkw-Ladungen an Waren abgefertigt – künftig sollen es dann dreimal soviel sein.

Täglich vier Güterzüge von Hamburg nach Hof

Der Bund fördert das Güterverkehrszentrum (GVZ) mit 15,8 Millionen, der Freistaat Bayern mit rund 8 Millionen Euro. Begonnen hatte das Projekt 2002. Damals rollte ein Güterzug pro Woche vom Hamburger Hafen nach Hof. Inzwischen sind es acht bis zehn. Im neuen GVZ können bis zu 24 Züge pro Woche abgefertigt werden – maximal vier pro Werktage.