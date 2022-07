Zwei Tonnen schweres Stromkabel gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben an einem Regenrückhaltebecken in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg in der Nacht zum Mittwoch ein Stromkabel im Wert von knapp 21.000 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, war das 350 Meter lange und gut zwei Tonnen schwere Kabel neben der A3 verlegt, der Graben aber nicht zugeschüttet.

Stromkabelklau in Schlüsselfeld: Polizei grenzt Tatzeitraum ein

Es sei davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport des fünfpoligen Kupferkabels ein größeres Fahrzeug verwendet haben, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen, die den Abtransport des Kabels in der Grabengrundstraße beobachteten, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Bamberg zu melden. Die Tat soll in der Zeit zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochfrüh (6.55 Uhr) erfolgt sein.