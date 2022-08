Zwei tödliche Verkehrsunfälle im Landkreis Cham

Im Landkreis Cham hat es am Montag drei schwere Unfälle gegeben - zwei davon endeten tödlich. Die Opfer: eine 17 Jahre alte Rollerfahrerin und eine 70-jährige Frau. Mehrere Menschen wurden verletzt.

50-Jähriger nimmt Jugendlicher die Vorfahrt

Der Unfall, an dem die 17-Jährige beteiligt war, war gegen 20.30 Uhr auf einer Staatsstraße bei Pemfling passiert. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, hatte offenbar ein 50 Jahre alter Autofahrer an einer Einmündung die Vorfahrt der Jugendlichen ignoriert. Daraufhin krachte das Auto in den Motorroller.

Die 17-Jährige starb sofort, der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es gibt laut Polizei keine Hinweise, dass der Fahrer Alkohol getrunken oder andere Drogen genommen hatte.

70-Jährige übersieht Kleinlaster

Rund drei Stunden zuvor kam die 70-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße bei Degelberg ums Leben. Die Frau hatte laut Polizei beim Abbiegen an einer Kreuzung einen Mercedes-Sprinter übersehen. Die Fahrzeuge prallten mit voller Wucht zusammen, die Frau starb noch an der Unfallstelle, so ein Sprecher der Polizei.

Der Fahrer des Sprinters wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen. Die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.

Reanimation vor Ort

Lebensbedrohlich verletzt hat sich am Montagnachmittag auch ein 20 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall bei Schwarzenberg. Laut Polizeisprecher kam der junge Mann von der Straße ab und landete im Graben. Der Rettungsdienst musste ihn vor Ort reanimieren, er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.