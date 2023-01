Zwei tödliche Unfälle im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Am Mittwochabend ist es im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, starb ein 55-Jähriger nach einem Unfall mit einem entgegenkommenden Auto bei Wachenroth. Ein weiterer Mann und eine Frau wurden dabei schwerverletzt. Bei Falkendorf kam ein 78-jähriger Radfahrer zu Tode, nachdem er mit seinem Fahrrad auf die Straße gekommen war und dort von einem Auto erfasst wurde.

18-Jähriger kommt mit Auto in den Gegenverkehr

Der Unfall bei Wachenroth ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Mühlhausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam dort ein 18-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto eines 55-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Autos von der Straße geschleudert.

55-Jähriger stirbt, Unfallverursacher und 38-Jährige schwer verletzt

Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine 38-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben den Polizeibeamten waren zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren vor Ort. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Tödlicher Radunfall bei Falkendorf

Ein tödlicher Unfall ereignete sich auch am Mittwochabend in Falkendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dort fuhr nach Polizeiangaben ein 78-jähriger Mann mit seinem Fahrrad erst auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Münchaurach. Demnach war er auf dem Weg entgegen der Fahrtrichtung der Autos unterwegs.

Nahe der Abzweigung in Richtung Buch kam der 78-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad auf die Straße und stieß dort mit dem Auto einer 69-Jährigen zusammen. Der Fahrradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Staatsstraße musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Falkendorf im Einsatz. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang untersuchen.