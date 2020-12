Zwei tödliche Unfälle an Heiligabend

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Zusmarshausen ist am Mittag des Heiligen Abends eine Fußgängerin getötet worden. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte die 69-Jährige die Staatsstraße 2027 auf Höhe einer Verkehrsinsel überquert. Ein 73-Jähriger erfasste die Frau frontal mit seinem Wagen, die Fußgängerin wurde durch die Luft geschleudert und blieb am Fahrbahnrand liegen. Trotz der Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes starb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Gutachter eingeschaltet, der den Unfall untersuchen soll.

Autofahrer schleudert in eine Baumgruppe

Im Landkreis Dillingen ist ein 73-jähriger Autofahrer wenige Stunden später mit seinem Wagen in eine Baumgruppe geschleudert und gestorben. Der Mann war am Donnerstagabend zwischen Diemantstein und Unterliezheim (Landkreis Dillingen) unterwegs, als der Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto rutschte in einen Graben und krachte anschließend in die Baumgruppe. Der Mann starb noch am Unfallort.