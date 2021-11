Zwei Tannen für Berlin: Weihnachtsbäume aus dem Fichtelgebirge

Zwei frisch geschlagene Weißtannen aus dem Fichtelgebirge sind per LKW auf dem Weg in die Bayerische Landesvertretung nach Berlin. Die Auszubildenden des Forstbetriebes Fichtelberg haben die beiden Bäume unterhalb des Nußhardt-Gipfels frisch gefällt. Die beiden etwa sieben und vier Meter hohen Bäume sollen in der anstehenden Weihnachtszeit die Innenräume der Landesvertretung schmücken.

Weihnachtsbaum für die Raumstation?

Die Bayerischen Staatsforsten stellen traditionell Christbäume für prominente Orte zur Verfügung. Sie lieferten Bäume schon nach Brüssel oder nach München auf den Marienplatz. Auch im vergangenen Jahr war der Baum auf dem Weg nach Berlin. "Ein zukünftiges Projekt wäre, einen Zweig samt Porzellananhänger aus dem Fichtelgebirge als Weihnachtsgruß auf die ISS zu schicken", scherzte Martin Hertel vom Forstbetrieb Fichtelberg. Er habe schon Kontakt zur Europäischen Weltraumorganisation aufgenommen, so Hertel weiter.

Schüler können wegen Corona nicht zum Schmücken nach Berlin

Das Baumfällen in der letzten Novemberwoche ist immer auch an eine Aktion der Selber Luitpold-Grundschule geknüpft. Zahlreiche Baumanhänger aus Porzellan haben die Schüler der 3. und 4. Klasse in den vergangenen Wochen ausgestochen, bei Rosenthal im Ofen brennen dürfen und später mit Bändern versehen. Eigentlich hätten die Schüler am Freitag einen Ausflug nach Berlin unternommen, um die Tanne aus dem Fichtelgebirge vor Ort mit dem selbstgemachten Porzellanschmuck zu dekorieren. Corona hat dieses Vorhaben bereits zum zweiten Mal scheitern lassen. Eine Kiste mit dem Porzellanschmuck der Kinder ist mit im LKW nach Berlin.

400-Porzellan-Anhänger: Weihnachtsbaumschmuck aus Selb

Der Baum in der Bayerischen Landesvertretung soll nun vor Ort von Abgeordneten geschmückt werden, so Udo Benker-Wienands, Initiator der Baumschmück-Aktion. 400 Anhänger in Form von Brezeln, Tannen, Herzen, Luftballons und Monden aus oberfränkischem Porzellan sollen dann im Advent eine der beiden Tannen aus dem Fichtelgebirge in Berlin schmücken und die Region repräsentieren. Der Baumschmuck wird später verkauft, der Erlös geht an den Verein "Leben und Lernen in Kenia e.V." und finanziert dort die Schulausbildung eines zehnjährigen Kindes. Als Ersatz für die ausgefallene Klassenfahrt nach Berlin sollen die Grundschüler in Selb in ihrer Schule auch einen Christbaum mit ihren Anhängern schmücken dürfen.